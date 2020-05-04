В Молдове проливные дожди и град повредили около 100 га урожая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове дожди, которые прошли с 2 по 3 мая, уничтожили около 100 га сельскохозяйственных культур, сообщает молдавское издание NewsMaker.

По данным службы спасения, в Леовском районе проливные дожди и град уничтожили 15 га овощных культур и 9 га кормового растения - люцерны. Также дождь затопил один гектар посевов.

В городе Комрате на юге страны дождем повредило 72 га садов.

В Теленештском районе дождь уничтожил насаждения подсолнечника и кукурузы.

На местах работают территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые оценивают нанесенный непогодой ущерб.

Гидрометеорологическая служба Молдовы объявила на 4 мая желтый уровень опасности из-за нестабильной погоды. Синоптики предупреждают до 23.00 о дождях и грозах по всей стране, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Также в Молдове из-за засухи по 8 мая объявлен желтый уровень опасности.-0-