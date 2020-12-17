В Молдове протестующие фермеры выдвинули политические требования

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше сотни демонстрантов, среди которых недовольные экономической ситуацией фермеры, а также представители парламентской оппозиции, 17 декабря продолжают пикетировать здание парламента Молдовы. При этом требования протестующих перешли от экономических к политическим: они добиваются отставки правительства Иона Кику и роспуска парламента, сообщает ТАСС.

"Засуха и экономические проблемы нас объединили. У нас одна цель - надо менять правительство и парламент. С каждым днем нас будет все больше и больше, тогда мы сможем добиться своих целей", - заявил представитель инициативной группы фермеров Ион Плэмэдялэ. По его словам, уступок, на которые согласились власти 16 декабря, недостаточно. "Мы требовали, чтобы они нашли средства для оплаты наших потерь. Это была наша главная задача. Где найти эти деньги - это их проблемы", - сказал Плэмэдялэ.

Он также раскритиковал принятое накануне решение парламента снять с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков, из которых было похищено около $1 млрд, и направить эти деньги в сельхозсектор. "Тот закон, который они приняли вчера в двух чтениях, - это не что иное, как очередной грабеж народа. Поэтому мы хотим от них объяснений", - отметил Плэмэдялэ.

С аналогичными требованиями перед демонстрантами выступили лидеры проевропейской оппозиционной "Платформы достоинство и правда", которые назвали незаконными принятые ранее решения парламента. Оппозиция бойкотировала это заседание.

16 декабря парламент Молдовы за счет голосов фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группы "За Молдову" принял решения, которые частично удовлетворяют основные требования фермеров, касающиеся налоговой политики и компенсации потерь. Как сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк, депутаты полностью отказались от предложенных правительством изменений ставок налога, которые вызвали недовольство фермеров. "Мы сохранили действующие в 2020 году ставки налога на добавленную стоимость на продукцию в сельском хозяйстве, удобрения, химзащиту и так далее. Правительство предлагало что-то уменьшить, что-то увеличить, но мы отказались от этого", - сказал Головатюк.

Он добавил, что в 2020 году правительство изыскало все возможные средства для оказания финансовой поддержки аграриям. "У нас рекордные фонды поддержки сельского хозяйства в этом году. Такого в Молдове еще не было", - заверил депутат.

Также парламент снял с госбюджета бремя по возмещению долгов коммерческих банков, из которых было похищено около $1 млрд. Как рассказал депутат ПСРМ Раду Мудряк, это решение позволит высвободить в 2020 году около $47 млн, которые будут дополнительно направлены на поддержку сельхозпроизводителей.

Протесты пострадавших от сильнейшей засухи фермеров проходят в Молдове с лета. Тогда правительство частично удовлетворило требования аграриев, предоставив им помощь для начала посевной кампании. Теперь фермеры требуют увеличить финансовую поддержку, однако премьер-министр назвал эти требования необоснованными. Он заявлял, что за акциями протеста стоит парламентская оппозиция.

16 декабря действия демонстрантов в Кишиневе вылились в столкновения с полицией. Фермеры попытались на тракторах прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания парламента. Кроме фермеров в акции принимали участие ветераны вооруженного конфликта в Приднестровье и активисты оппозиционных партий. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. Некоторым сотрудникам правоохранительных органов потребовалась медицинская помощь. После этого премьер-министр призвал полицию жестче пресекать противоправные действия.

В 2020 году от засухи в стране пострадала почти половина посевов зерновых. По официальным данным, общий ущерб оценивается в 60 млн евро. Помощь сельхозпроизводителям Молдовы на 275 млн рублей направила Россия. Ранее Минфин Молдовы открыл специальный счет для поддержки аграриев.-0-