В Молдове проведут новое парламентское голосование

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня последний день, когда парламентские фракции Молдовы должны были договориться о создании правящего большинства. Переговоры проходили на фоне акций протестов, сообщает "МИР 24" .

Сотни людей вышли на протесты, которые прошли в период политической напряженности. Партия социалистов собралась на Республиканский совет, чтобы принять окончательное решение, с кем из фракций создавать правящую коалицию. Социалисты три месяца вели переговоры с правым блоком "АКУМ". В последний момент его лидеры согласились на главное условие – проголосовать за кандидатуру на пост спикера от социалистов.

Президент Игорь Додон считает, что наиболее вероятный сценарий – досрочные выборы. На переговоры осталось два дня. Конституционный суд постановил, что глава государства обязан распустить парламент, если тот не начнет работать до 10 июня. Тем временем протестующие заявили о готовности продолжить протесты.

В это время демократы созвали Национальный политический совет.

Уже три месяца партии не могут договориться и поделить руководящие должности в парламенте.-0-