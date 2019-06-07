В Молдове проведут новое парламентское голосование

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня последний день, когда парламентские фракции Молдовы должны были договориться о создании правящего большинства. Переговоры проходили на фоне акций протестов, сообщает
Сотни людей вышли на протесты, которые прошли в период политической напряженности. Партия социалистов собралась на Республиканский совет, чтобы принять окончательное решение, с кем из фракций создавать правящую коалицию. Социалисты три месяца вели переговоры с правым блоком "АКУМ". В последний момент его лидеры согласились на главное условие – проголосовать за кандидатуру на пост спикера от социалистов.
Президент Игорь Додон считает, что наиболее вероятный сценарий – досрочные выборы. На переговоры осталось два дня. Конституционный суд постановил, что глава государства обязан распустить парламент, если тот не начнет работать до 10 июня. Тем временем протестующие заявили о готовности продолжить протесты.
В это время демократы созвали Национальный политический совет.
Уже три месяца партии не могут договориться и поделить руководящие должности в парламенте.-0-
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