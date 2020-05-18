В Молдове с 1 июня большинство карантинных ограничений будет снято

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове с 1 июня большинство ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19, будет отменено. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает издание Point News.

В первую очередь снятие ограничений коснется работы рынков, а также деятельности гостинично-ресторанного бизнеса.

"С высокой степенью вероятности с 1 июня подавляющее большинство ограничений в нашей стране будет снято, но в этот оставшийся период мы должны быть очень осторожными, соблюдать правила", - сказал Ион Кику.

Ранее сообщалось, что, исходя из решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, ограничения в стране будут действовать до 30 июня.

По данным на 18 мая, с начала эпидемии в Молдове зафиксировано 6060 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2425 человек, умерли 213 человек.-0-