В Молдове стартует президентская избирательная кампания

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная кампания по выборам президента начинается сегодня в Молдове, сообщает ТАСС.

Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики завершила прием документов от инициативных групп, которым требовалось собрать от 15 тыс. до 25 тыс. подписей избирателей в поддержку своих кандидатов. Начиная с сегодняшнего дня прошедшие регистрацию претенденты на пост президента могут приступить к агитации.

Фаворитом на выборах опросы общественного мнения называют действующего президента республики Игоря Додона. Его главный оппонент - лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре на выборах 2016 года. В бюллетене будут еще пять кандидатов. Под первым номером значится лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, за ним следует лидер проевропейской "Платформы "Достоинство и правда", экс-глава МВД Андрей Нэстасе, под третьим номером идет бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, а баллотирующаяся от партии "Шор" депутат парламента Виолетта Иванова заняла пятую строчку.

В процессе проверки еще находятся документы лидера Либеральной партии, бывшего мэра Кишинева Дорина Киртоакэ и лидера прорумынской Партии национального единства, депутата Октавиана Цыку. Ранее из гонки выбыл экс-спикер парламента, лидер партии "Про Молдова" Андриан Канду, которому комиссия отказала в регистрации из-за большого количества недействительных подписей. Канду назвал это решение политическим и оспорил его в суде.-0-