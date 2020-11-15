15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове завершился второй тур президентских выборов, голосование продолжается за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По данным ЦИК Молдовы, в 21:00 по местному времени (22:00 мск) "на территории республики закрываются избирательные участки, однако голосование продолжается за рубежом", где ориентируются на время стран пребывания.

На пост главы государства претендуют председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и нынешний президент Игорь Додон. Для голосования было создано 2 143 избирательных участка в Молдове и других странах. В первом туре Майя Санду набрала 36,16% голосов, Игорь Додон - 32,61%.-0-