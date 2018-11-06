В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев - Le Monde

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.
По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако утром. Тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.
По информации ТАСС, Генеральное консульство России в Марселе не располагает на данный момент данными о задержании миллиардера.-0-
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