В Монако задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев - Le Monde

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев задержан властями Монако для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако утром. Тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.

По информации ТАСС, Генеральное консульство России в Марселе не располагает на данный момент данными о задержании миллиардера.-0-