В Монголии из-за коронавируса отменили празднование Нового года

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 12 февраля издал указ об отмене всех праздничных мероприятий Цаган Сар (монгольского Нового года по лунному календарю), чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщается на официальном сайте президента страны.
В 2020 году празднование Цаган Сар в Монголии должно было состояться в ночь на 24 февраля. Указ предписывает отменить новогодние ярмарки по всей стране, а в средствах массовой информации - ограничить рекламу праздничных мероприятий.
Как сообщалось, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19.-0-