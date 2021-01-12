В Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,7

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло сегодня ночью в Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 273 км к юго-западу от российского города Ангарска (население 243 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
По сообщениям ТАСС, землетрясение в Монголии ощущалось в 36 районах Бурятии, Хакасии, Тувы, Красноярского края, Иркутской области, а также в городе Томске.
В Туве в шести муниципальных образованиях был введен режим ЧС.
На данный момент повреждений зданий не выявлено, проверки жилых домов и социально значимых объектов продолжаются.-0-