В Монголии за сутки выявили 2520 новых случаев заражения COVID-19

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Монголии подтверждено 2520 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 125 260 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным, обнародованным китайскими журналистами, 1302 случая были выявлены среди лиц, имевших тесные контакты с ранее зарегистрированными пациентами в Улан-Баторе, еще 1217 случаев - в регионах Монголии, оставшийся один случай был завезен из-за рубежа, отмечено в официальном сообщении. За последние 24 часа в стране было зафиксировано десять смертей от COVID-19. Общее число жертв эпидемии составляет 641 человек.

Помимо этого, 1886 пациентов были выписаны из больниц и переведены на домашний карантин. Всего к настоящему моменту в Монголии выздоровели 84 819 человек. 23 февраля в Монголии стартовала общенациональная кампания по иммунизации населения.-0-