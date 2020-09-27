В Монголии зафиксировали новый случай заражения бубонной чумой

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый случай заражения бубонной чумой был зафиксирован в Монголии в воскресенье, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии.

Заболевание подтверждено у 25-летней девушки из аймака Ховд. Взятые у нее лабораторные анализы дали положительные результаты. Отмечается, что ранее девушка употребляла в пищу мясо сурка. В связи с новым случаем заболевания в аймаке Ховд введен карантин.

Бубонная чума считается особо опасной и заразной инфекцией. У людей заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis, переносчиками которой являются паразитирующие на крысах блохи. С начала года в Монголии было зафиксировано 22 случая заражения бубонной чумой, трое пациентов умерли.-0-