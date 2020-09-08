В Монголии зафиксирован третий случай смерти от бубонной чумы

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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монголии выявлен третий случай смерти от бубонной чумы с начала года, сообщает Синьхуа.
По данным Национального центра инфекционных заболеваний Монголии, 38-летний житель западной провинции Завхан заразился чумой после того, как съел мясо сурка. Он умер. При этом у 25 человек, с которыми контактировал мужчина, бубонную чуму не обнаружили.
В августе от бубонной чумы умер 42-летний житель западной провинции Ховд, а в июле - 15-летний подросток из западной части провинции Говь-Алтай.
Бубонная чума считается особо опасной и заразной инфекцией. У людей заболевание вызывает бактерия Yersinia pestis, переносчиками которой являются паразитирующие на крысах блохи.-0-