В Монреале 35 школьников отравились угарным газом

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 35 детей и 8 взрослых госпитализированы из-за отравления угарным газом в Монреале, Канада. Об этом сообщает канадская телевизионная сеть Global News.

Утечка угарного газа произошла 14 января в одной из начальных школ Монреаля. В результате все учащиеся и персонал школы - около 300 человек - были немедленно эвакуированы. Сообщается, что девять из госпитализированных детей получили тяжелое отравление угарным газом и потеряли сознание в школе.

Ведется расследование. В отделе пожарной охраны Монреаля возможной причиной утечки газа называют сбой в системе отопления школы, в результате которого газ попал в дымоход и просочился в здание. Учебное заведение, в котором произошел инцидент, будет закрыто и сегодня.-0-