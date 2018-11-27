В море у Дубая перевернулось судно

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно перевернулось в результате шторма у берегов Дубая. Все 7 членов экипажа спасены. Об этом сообщила газета The National.
По информации издания, моряки успели передать сигнал бедствия до того, как судно перевернулось, но их точное местоположение оставалось неизвестным из-за отсутствия системы GPS. Команде спасателей удалось найти и спасти моряков.-0-
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