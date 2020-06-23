В московской квартире обнаружены пять суррогатных младенцев

23 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Сотрудники полиции нашли пятерых новорожденных в квартире в Останкинском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире в Останкинском районе полицейские обнаружили пятерых новорожденных детей. Самому старшему из них не более месяца, самому младшему всего несколько дней", - сказал собеседник агентства. По его словам, соседи услышали детский плач и вызвали полицию.

"Приехавшие полицейские и врачи скорой помощи обнаружили пятерых младенцев европейской внешности и няню - приезжую из Азии. Она не смогла дать пояснения о том, чьи это дети", - сказал собеседник агентства. Новорожденные доставлены в лечебное учреждение. "Полиция начала проверку по факту случившегося", - отметил он.

Позже источник в медицинских кругах указал на то, что найденные младенцы оказались суррогатными детьми, выношенными для родителей - граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО.

ГУ МВД по Москве подтверждают информацию, что пятеро детей рождены от суррогатных матерей.

"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно осуществляющие услуги по суррогатному материнству", - сказал собеседник ТАСС. Он добавил, что сотрудники полиции и медработники приехали в квартиру с проверкой. В настоящее время младенцев осматривают врачи.

Следователи возбудили уголовное дело.-0-