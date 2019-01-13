В московском аэропорту Шереметьево закрыли одну ВПП из-за выкатившегося самолета

13 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Одна из двух взлетно-посадочных полос Шереметьево закрыта после того, как самолет Smart Wings выкатился за ее пределы. Об этом ТАСС сообщила сегодня глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова.

Сейчас воздушное судно эвакуируют. В результате инцидента никто из 47 человек, находившихся на борту, не пострадал.

"В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов", - сказала Анна Захаренкова.-0-