В Москве 25 мая начнется первый этап смягчения ограничений

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии ограничений в российской столице. Об этом сообщает ТАСС.

"Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться. После выздоровления из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное открытие экономики и возобновление работы городских организаций", - говорится в заявлении Сергея Собянина, размещенном на его сайте.

В частности, с 25 мая в Москве вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на сайте, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.

С 25 мая в Москве восстановит работу каршеринг, но с ограничениями - арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней, у клиента должен быть цифровой пропуск, а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции.

Передвигаться по российской столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками. Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.

По мнению Сергея Собянина, возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.

Сергей Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти российской столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.

По данным на 21 мая, в Москве подтверждено 155 219 случаев COVID-19. Число выписанных за сутки пациентов в Москве второй день подряд превысило число выявленных случаев: 21 мая выписаны 3746 человек.-0-