В Москве более 50 человек отравились едой из автоматов

17 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в Москве отравился 51 человек, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

Случаи отравления зафиксированы в семи административных округах Москвы среди сотрудников офисов. Большинство пострадавших заболели сальмонеллезом. Госпитализировано 26 человек, еще шесть уже выписались из больниц в связи с улучшением состояния.

Производственный цех "Хэлфи Фуд Продакшн" на юго-востоке Москвы опечатан, изъято около 3 т продукции, закрыты 22 автомата и ресторан в одном из торговых центров столицы, где реализовывалась еда под этим брендом. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. На некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.-0-