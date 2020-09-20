В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. человек подали заявку в качестве добровольцев на испытания вакцины от коронавируса в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", информирует ТАСС.

"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты на проведение испытаний", - сказал он, добавив, что привиты от коронавируса уже свыше 700 человек, "все они чувствуют себя хорошо".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан Центром имени Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата. В Москве проходит пострегистрационное испытание вакцины, в котором планируется задействовать 40 тыс. добровольцев.-0-