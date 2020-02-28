В Москве четыре человека получили химические ожоги в бассейне с сухим льдом – двое из них погибли

Фото ТАСС
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека получили химические ожоги, упав в бассейн, куда попал сухой лед, в банном клубе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Два человека из четырех, получивших химические ожоги, погибли. Врачи пытались их реанимировать, но попытка не увенчалась успехом. Состояние еще двоих оценивается как тяжелое.
По информации источника агентства, трагедия случилась во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко. Ее муж находится в тяжелом состоянии.-0-