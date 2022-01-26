В Москве число заболевших COVID-19 детей за две недели выросло в 14 раз

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. За последние две недели число заболевших детей выросло в 14 раз. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

"За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз - с 2 тыс. в неделю до 28 тыс., а госпитализаций - в 10 раз - их число составляет сейчас 120 детей в сутки. Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в Москве в целом наблюдается стремительный рост новых случаев COVID-19 и ОРВИ. За последние две недели число заболевших коронавирусом и ОРВИ выросло в пять раз.

"С учетом особенностей нового штамма омикрон, который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ", - отметили в департаменте.-0-