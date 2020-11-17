В Москве дистанционное обучение для учащихся 6-11-х классов продлили до 6 декабря

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов в Москве продлили до 6 декабря, соответствующий указ мэра Москвы был опубликован 16 ноября, сообщает ТАСС.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, количество заболевших школьников 6-11-х классов последний месяц находится примерно на одном уровне - 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю, стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет - 5-6 тыс. случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11-х классах еще на две недели - до 6 декабря", - отметил он.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 410 до 1 971 013. Суточный прирост количества заболевших в стране превышает 22 тыс. четвертый день. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 442 против 303 днем ранее, это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умер 33 931 пациент, выздоровели 1 475 904 человека.-0-