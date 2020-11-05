В Москве до 22 ноября продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов в Москве продлили до 22 ноября. Об этом написал в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года", - написал Собянин.

По словам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет. "Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций", - написал мэр.

На 4 ноября в Москве зафиксировано более 445 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились порядка 326 тыс. пациентов, умер 7 071 человек с коронавирусом.-0-