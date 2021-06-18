В Москве до 29 июня продлеваются дополнительные ограничительные меры из-за COVID-19

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничительные меры на посещение ночных заведений, детских площадок в парках и игровых комнат, а также на работу фуд-кортов продлили до 29 июня в Москве. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках - тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", - написал мэр в своем блоге.

Как поясняется в документе, по 29 июня в период с 23.00 до 6.00 будет приостановлено оказание гражданам услуг общественного питания за исключением обслуживания навынос, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий.

Власти Москвы также ограничили число посетителей зрелищных мероприятий 1 тыс. человек. "Театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть", - написал Сергей Собянин.

Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов. "Вчера встречался с московскими рестораторами… В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала - в полутора-двух десятках ресторанов", - сообщил Сергей Собянин.

Для посещения COVID-free ресторанов нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который можно будет скачивать с сайта госуслуг. "За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал Сергей Собянин. Мэр добавил, что поскольку до 18 лет прививку делать нельзя, то для детей сделают исключение.

Сергей Собянин также сообщил, что обязательная вакцинация для некоторых категорий работников в Москве может занять 1,5-2 месяца. "Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, полтора-два месяца", - сообщил мэр столицы.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.-0-