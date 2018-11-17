В Москве горит нефтеперерабатывающий завод

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В московском районе Капотня горит нефтеперерабатывающий завод, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, горит крекинговая установка завода. На месте работают более ста спасателей и 30 единиц техники.

Пока огонь локализовать не удалось. По предварительной информации, пострадавших нет. Уровень сложности пожара увеличен до третьего при пятом максимальном.-0-