В Москве и Подмосковье из-за эпидемии с 28 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нерабочие дни вводятся в Москве и Московской области с 28 октября по 7 ноября в связи со сложной эпидемической ситуацией, сообщает ТАСС.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшее время столица достигнет исторических пиков заболеваемости коронавирусом. Нерабочие дни вводятся для прерывания цепочек заражения коронавирусной инфекцией.

Как уточняет ТАСС, на период с 28 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех предприятий и организаций. Исключение - организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Высшие и средние профессиональные учебные заведения будут переведены на дистанционное обучение. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь.

Театры и музеи также продолжат работу, однако посетить их можно только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более чем на 50% и использовании защитных масок. Проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий запрещается.-0-