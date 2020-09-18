В Москве и Подмосковье из-за непогоды без света остались около 3 тыс. человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бушующие потоки и шквалистый ветер в Москве и Подмосковье оставили без света около 3 тыс. человек в 65 населенных пунктах, сообщает телеканал "МИР 24".

В некоторых районах российской столицы накануне выпало около половины месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют 300 аварийных бригад. В Подмосковье повалены более сотни деревьев. Сообщается, что есть не менее пяти пострадавших, они госпитализированы.

Мощный ураган "Айла" надвигается на Санкт-Петербург. Ожидается, что этот ураган станет самым разрушительным в нынешнем году. Он уже прошелся по 150 городам Финляндии, оставив без света более 60 тыс. домов.-0-