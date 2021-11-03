В Москве и Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, отметив, что после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров, сообщает ТАСС.

"В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с 8 ноября нерабочие дни продлены не будут", - сказал мэр.

По его словам, город вернется к обычной жизни с 8 ноября, однако ранее введенные ограничения останутся. Сохранится домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.

Собянин вновь призвал москвичей привиться от коронавируса, возможности для этого в столице созданы.

"Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется - спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.-0-