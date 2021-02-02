В Москве из-за пожара в детском доме эвакуировали более 50 человек

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек, в том числе 38 детей, эвакуированы из детского дома в Москве из-за пожара. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

На ул.Полярной произошло возгорание в здании детского дома. Пожар произошел на третьем этаже здания.

"Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии они приступили к разведке", - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

Сообщается также, что эвакуированных детей разместили в ближайшей школе.-0-