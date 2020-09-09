В Москве началась вакцинация от коронавируса

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве 9 сентября началась вакцинация жителей от коронавируса в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, первые участники испытаний уже сделали прививку в медицинских учреждениях столицы. Введение вакцины от коронавируса будет проходить в два этапа. Сейчас добровольцам ввели первый компонент препарата, через 21 день сделают вторую инъекцию.

"Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Вакцинация бесплатная, правительство Москвы и разработчик препарата - Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - приглашают жителей российской столицы для участия в исследовании.

Российский препарат "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. После этого началось производство первой партии вакцины, которая должна была отправиться в российские регионы. 8 сентября глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале производства второй партии препарата, процесс полностью контролируется Росздравнадзором.-0-