В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от COVID-19

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве начались клинические испытания назальной вакцины от коронавируса. В них примут участие 660 человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на сайт мэра столицы.

"Сегодня на базе шести поликлиник Москвы мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Добровольцев разделят на две группы. Каждому участнику в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе - наоборот.-0-