В Москве начинаются клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические исследования однофазной вакцины "Спутник Лайт" начинаются в Москве. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им.Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации", - написал Сергей Собянин.

Основу нового препарата составляют те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, то есть заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.

Вакцина "Спутник Лайт" уже прошла первые фазы испытаний. У всех, кто ее получил, сформировался иммунитет к COVID-19. Отмечается, что препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе клинических исследованиях вакцины "Спутник Лайт" примут участие 6 тыс. человек, в том числе 3 тыс. граждан ОАЭ. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, кроме тех, кто ранее проходил вакцинацию "Спутником V" и имеет иные противопоказания.-0-