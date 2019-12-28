В Москве нашли украденный автомобиль Сталина

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве обнаружили украденный 27 декабря раритетный автомобиль ЗИС, на котором, возможно, ездил Иосиф Сталин. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС.

Автомобиль обнаружен в одном из гаражных боксов Москвы. В настоящее время полицейские устанавливают личности и местонахождение похитителей.

Ранее агентство сообщало о краже машины из гаражного бокса на Новосходненском шоссе. Принадлежность похищенной машины, ее стоимость определят после того, как правоохранительные органы получат документы от владельца.-0-