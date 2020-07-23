В Москве не планируется снова вводить ограничения из-за COVID-19 - Собянин

23 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Власти российской столицы не планируют вновь вводить ограничительные меры в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Никаких карантинных мер с 15-го числа или с других дат мы не планируем вводить. Будем смотреть по обстоятельствам и ситуации. На данный момент в Москве ситуация вполне спокойная", - сказал Собянин.

Как сообщалось, в Москве с 16 июня были сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня открыли фитнес-клубы и сняли ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты, заработали в полном объеме кафе и рестораны. При этом ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.-0-