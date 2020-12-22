В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве полицейские разыскивают мужчину, который ворвался в банк в центре столицы, устроил там стрельбу и сбежал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в отделении "Заубер банка". Пострадавших нет. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

"Сегодня около 18.00 в службу 02 поступило сообщение о разбое в отделении банка, расположенном на Зацепском Валу в центре Москвы. По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

Сейчас отделение банка закрыто. Там работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства вооруженного нападения.-0-