В Москве обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 19 августа обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС.

"В органы внутренних дел поступило сообщение о краже в одном из культовых сооружений в столичном районе Северное Тушино. Материальный ущерб устанавливается, ведется розыск злоумышленников", - сказали в пресс-службе московской полиции.

Из церкви постройки 1652 года украли несколько икон, золотые украшения и ящик для пожертвований.-0-