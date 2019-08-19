В Москве обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ночь на 19 августа обокрали храм Покрова Пресвятой Богородицы на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС.
"В органы внутренних дел поступило сообщение о краже в одном из культовых сооружений в столичном районе Северное Тушино. Материальный ущерб устанавливается, ведется розыск злоумышленников", - сказали в пресс-службе московской полиции.
Из церкви постройки 1652 года украли несколько икон, золотые украшения и ящик для пожертвований.-0-
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