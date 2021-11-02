В Москве около 70 самолетов ушло на запасные аэродромы из-за тумана

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 самолетов не смогли сесть в аэропорту назначения из-за погодных условий в Москве и ушли на запасные аэродромы, сообщает ТАСС.

В качестве запасного аэродрома командир самолета может выбрать как другую воздушную гавань в Москве (например, приземлиться в Домодедово вместо Внуково), так и уйти на посадку в другой город. Сегодня утром источник в одном из аэропортов сообщал, что рейсы перенаправлялись в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ригу. Ранее в Домодедово заявили, что приняли более 15 рейсов из других московских аэропортов.

Утром Росавиация информировала, что за прошедшую ночь на запасные аэродромы в Москве было перенаправлено более 30 рейсов.

Также, по данным газеты "Известия", более 200 рейсов были задержаны или отменены в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, образовавшийся в столице туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.-0-