"Начиная с сегодняшнего дня отменяется обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, включая работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - сказал в своем блоге Сергей Собянин.

Однако мэр города отметил, что по-прежнему остается рекомендация работодателям сохранять удаленные рабочие места, если это не наносит ущерба деятельности компании.

Отменяется также требование измерять температуру сотрудников каждые четыре часа в течение рабочего дня, требование каждые 15 дней тестировать на COVID-19 не менее 10% сотрудников. Тем не менее сохраняется обязанность для компаний и организаций проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и запрет допускать к работе сотрудников с признаками ОРВИ.

Отменяются ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них крытые павильоны.

По словам мэра, отмена части ограничений стала возможной благодаря массовой вакцинации - первый компонент вакцины получили уже 4,5 млн москвичей, а также благодаря карантинным ограничениям. По сравнению с пиковыми показателями июня количество госпитализаций сократилось в 2 раза, в городе занято меньше 7 тыс. коек для больных COVID, что является минимумом с начала апреля.

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве отменили часть антиковидных ограничений. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РБК.Сергей Собянин отметил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, однако ряд ограничений все еще остаются в силе. "Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино", - заявил он.-0-