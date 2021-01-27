В Москве отменили запрет на ночную работу общепита и развлекательных заведений

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении отменить с сегодняшнего дня ряд ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своем блоге, сообщает БЕЛТА.

В частности, отменено требование к предприятиям столицы перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала: положение о переводе не менее 30% сотрудников остается рекомендацией. Возвращать людей в офисы или на производство или оставлять их дома - будут решать руководители предприятий.

Кроме того, отменен запрет на ночную работу клубов и общепита. Общепиту и организациям индустрии отдыха и развлечений, в том числе дискотекам, караоке-барам и боулингам, снова разрешено работать с 23.00 до 6.00. При этом должны будут соблюдаться требования Роспотребнадзора по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима. Решение о том, как будут работать вузы, подведомственные мэрии, будет принято до 6 февраля,

Мэр объяснил это решение тем, что ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. По его словам, на минувшей неделе ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 не превышал 3 тыс. случаев в день, а количество госпитализированных пациентов снизилось еще на 1 тыс. человек. В ковид-больницах впервые с середины июня 2020 года свободны более половины коек. "Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - пояснил Сергей Собянин. При этом он напомнил, что вероятность заражения коронавирусом сохраняется и борьба с ним не закончена, поэтому нужно по-прежнему соблюдать осторожность.

В Москве сохраняется рекомендациям людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. На прошлой неделе власти Москвы разрешили музеям, концертным площадкам и другим учреждениям культуры принимать посетителей и проводить мероприятия. Также было разрешено возобновить работу детским комнатам в торгово-развлекательных центрах, детским развлекательным центрам и лагерям дневного пребывания. Колледжам, учреждениям дополнительного образования и детским досуговым учреждениям разрешили перейти на очную работу. Еще неделей раньше мэр разрешил всем школьникам вернуться к очной учебе после зимних каникул, которые были продлены до 18 января.-0-