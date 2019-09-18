В Москве полицейский стрелял в коллег

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Москвы открыл огонь по коллегам, когда те попытались его задержать. Об этом сообщил
Инцидент произошел возле метро "Рязанский проспект" вечером 18 сентября.Один полицейский был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.
По неподтвержденной информации, открыл огонь 35-летний полицейский, которого пытались задержать при получении взятки в две тыс. рублей. Погибший — 39-летний сотрудник отдела собственной безопасности.
Стрелок задержан, против него возбуждено уголовное дело.-0-