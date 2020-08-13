В Москве после снятия ограничений возобновили работу 90% предприятий

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая часть предприятий (90%) в Москве возобновила работу после поэтапного снятия ограничений, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные мониторинга бизнеса Москвы.

"71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов", - говорится в исследовании.

Однако 53% предприятий должны были уволить часть сотрудников в условиях пандемии, 22% увольняли более половины персонала. Еще 17% стали сокращать зарплаты, 6% давали сотрудникам отпуск за свой счет. Также пятая часть бизнеса российской столицы столкнулась с невозможностью выплатить зарплаты сотрудникам и налоги с МРОТ, а 23% могли погасить арендные счета. У 9% возникли трудности с выполнением обязательств перед банками и лизинговыми компаниями, у 12% - с выплатой налогов, у 11% - с коммунальными платежами.

Более половины предприятий заявляют, что не могут вернуться к прежнему объему выручки, у 22% она снизилась. У 12% спрос остается прежним по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 12% говорят о росте этого показателя.

Опрос проводился в июле среди более чем 2 тыс. предпринимателей, почти все из которых (97%) относятся к малому и среднему бизнесу.-0-