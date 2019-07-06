В Москве построят высочайший жилой дом в Европе

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Московском урбанистическом форуме компания "Мосинжпроект" представила самый свежий проект – башню One Tower, которую возведут в российской столице. Здание в "Москва-Сити" будет самым высоким в Европе, сообщает "МИР 24" .

В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована. Решено назвать здание One Tower, так как это должен быть объект номер один.

Новый жилой комплекс с подземной автостоянкой превысит самую высокую в Европе башню "Федерация" на 60 м. Здание будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Площадь башни - около 280 тыс. кв. м, в здании будет 104 этажа (101 надземный, три подземных). В нем будет в общей сложности 1,5 тыс. квартир.

Сооружение возведут за три года, оно расположится вдоль 1-го Красногвардейского проезда и будет соседствовать с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр".

Московский урбанистический форум – ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде.-0-