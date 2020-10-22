В Москве предотвратили теракт

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России задержала уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в столичном регионе РФ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в столичном регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, осуществлявший по указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с применением самодельного взрывного устройства", - сообщили в ФСБ РФ.

В оборудованном террористом тайнике обнаружены и изъяты компоненты самодельного взрывного устройства. В дальнейшем он собирался выехать в зону боевых действий на Ближний Восток.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.-0-