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03 декабря 2020, 08:35

В Москве при пожаре в больнице погибли два человека

Фото ТАСС
Фото ТАСС

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в реконструируемом корпусе больницы в центре Москвы погибли два человека, в ходе тушения были спасены 27 человек, сообщает ТАСС.

Пожар в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы начался в 04.50 мск. К моменту прибытия пожарных площадь составляла 30 кв.м. В здании находились рабочие, проводящие реконструкцию корпуса.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. "Вероятнее всего, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Также рассматриваются иные версии, в том числе - неисправность электрообогревательных приборов", - сказал источник в экстренных службах.

Потушить пожар удалось на площади 100 кв.м. Горели строительные конструкции и бытовки.-0-

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