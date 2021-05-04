В Москве при пожаре в гостинице пострадали 10 человек

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара в одной из московских гостиниц пострадали десять человек, в том числе двое детей, сообщает ТАСС.

"По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что у всех пострадавших отравление продуктами горения. Отмечается также, что из гостиницы были эвакуированы 305 человек, в их числе 114 детей.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на юго-востоке Москвы начался сегодня в 3.27 утра. Его общая площадь составила 100 кв.м. В 04.18 возгорание было локализовано, в 04.30 ликвидировано. По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожару был присвоен второй, повышенный, ранг сложности.-0-