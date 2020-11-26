В Москве продлили карантинные меры до 15 января

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о продлении в российской столице противоэпидемических мер в связи с COVID-19 до 15 января 2021 года. Об этом он сообщил в своем блоге.

Срок нынешних ограничений должен был закончиться 29 ноября. Таким образом, еще полтора месяца будет сохраняться режим самоизоляции для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, а 30% сотрудников предприятий будут оставаться на удаленной работе. Также будут закрыты досуговые учреждения для детей.

В то же время промышленные предприятия, бизнес, магазины, сфера обслуживания продолжат свою работу. "Благодаря принятым мерам пока удается избежать самого тяжелого весеннего сценария развития пандемии с тотальным закрытием всего и вся", - заявил Сергей Собянин.

По его словам, за неделю с 16 по 22 ноября в Москве количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций - на 3%.

"В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. Но говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой. Специалисты полагают, что в этих условиях нет необходимости вводить дополнительные ограничения, но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением", - отметил мэр Москвы.-0-