В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения COVID-19

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в столице продолжает ухудшаться, сообщает газета "Известия".

За неделю число инфицированных увеличилось на 80%, а рост госпитализаций - более чем на 70%. В то же время Анастасия Ракова выразила надежду на то, что эффект от новых мер, введенных в Москве, будет заметен уже в ближайший месяц.

Заммэра Москвы также отметила, что больничные койки для лечения пациентов с коронавирусом в Москве при текущем приросте числа новых случаев заражения могут закончиться через 2-3 недели.

"Если такие темпы прироста сохранятся, то даже при условии развертывания всего максимума имеющихся в городе коек, которые можно задействовать, уже примерно через 2-3 недели мест в больницах просто не будет. Это простая математика, которая ставит нас в жесткие рамки" - сказала Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.-0-