В Москве произошел пожар в доме престарелых

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Москвы горел дом престарелых. По предварительным данным, погибли два человека, сообщает ТАСС.

Пожар произошел на 3-й Мякининской улице в Москве на первом этаже четырехэтажного здания. Уточняется, что по данному адресу находится дом престарелых "Третий возраст".

Когда приехали пожарные, в здании наблюдалось полное задымление. Люди просили о помощи из окон. Всего в доме престарелых находилось около 60 человек.

По данным МЧС России, причиной пожара стало возгорание электрокабеля. Площадь возгорания составила 15 кв.м.-0-