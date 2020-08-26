В Москве произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие

26 августа, Минск / Корр. БЕЛТА /. В результате взрыва в одном из жилых домов Москвы произошел пожар, 5 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Утром в жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, после чего начался пожар, охвативший квартиры с третьего по пятый этажи. Площадь пожара составила 55 кв.м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В результате взрыва пострадали пять человек, их осматривают медики.

Пожар ликвидирован, спасены 16 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки. Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.-0-