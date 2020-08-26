В Москве произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:50 В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура Общество
12:42 Чемпионат Беларуси по гандболу откроется матчем минского СКА и гродненского "Кронона" Спорт
12:33 В Минске получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ можно будет в любом РСЦ Регионы
12:23 Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом Общество
12:21 В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели слесаря-сантехника Происшествия
12:11 В Витебской области будут расширять сеть агроклассов Регионы
12:09 Минобразования: самое главное сегодня - взаимодействие родителей и учреждений образования Общество
12:05 Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату Происшествия
11:58 Страны ОДКБ провели консультации по совместному материально-техническому обеспечению Коллективных сил Политика
11:57 В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении Общество
11:50 Cтаршеклассники Дании выступают против учебы онлайн В мире
11:46 Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром Общество
11:37 В Москве произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие В мире
11:33 В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД Происшествия
11:26 Дожди с грозами и до +21°С ожидается в Беларуси 27 августа Общество
11:13 На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки Общество
11:13 Конференция педработников Минской области пройдет 28 августа в Борисове Регионы
11:12 Три машины столкнулись на МКАД Происшествия
11:06 Россия отменила запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров В мире
10:53 В России выявили более 970 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
10:52 Небезопасное печенье продавали в Новогрудском районе Регионы
10:48 Минтранс изменил нормы распределения разрешений на международные перевозки Экономика
10:46 Швейные и трикотажные предприятия "Беллегпрома" в I полугодии обеспечили положительное сальдо внешней торговли Экономика
10:43 В Гомельской области 13 неиспользуемых объектов проданы на электронных торгах с начала года Регионы
10:35 Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" Культура
10:35 Военный аналитик: НАТО ежегодно проводит до 50 учений и маневров у границ Беларуси Общество
10:33 Подходы к обороту драгоценных металлов и камней будут унифицированы в ЕАЭС Экономика
10:31 Посол Беларуси вручил копии верительных грамот руководству МИД Казахстана Политика
10:28 Исполком ЕОК перенес генеральную ассамблею на ноябрь 2020 года Спорт
10:26 Идет гибридная война за установление внешнего управления государством, нашими ресурсами - Клишевич Политика
Все новости
Все новости
В мире
26 августа 2020, 11:37

В Москве произошел пожар в жилом доме, есть пострадавшие

Фото ТАСС
Фото ТАСС

26 августа, Минск / Корр. БЕЛТА /. В результате взрыва в одном из жилых домов Москвы произошел пожар, 5 человек пострадали, сообщает ТАСС.

Утром в жилом доме на улице Кубинка в Москве произошел взрыв, после чего начался пожар, охвативший квартиры с третьего по пятый этажи. Площадь пожара составила 55 кв.м. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. В результате взрыва пострадали пять человек, их осматривают медики.

Пожар ликвидирован, спасены 16 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправность газовой колонки. Проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Москва пожар
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Cтаршеклассники Дании выступают против учебы онлайн
Дом правительства РФ. Фото ТАСС Россия отменила запрет на въезд иностранных спортсменов и тренеров
Фото ТАСС В России выявили более 970 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото АФТАГ Число жертв наводнения в Афганистане возросло до 45
Фото АРМЕНПРЕСС Жилое здание частично обрушилось из-за взрыва газа в Ереване
Фото из архива В Украине из-за непогоды 139 населенных пунктов остались без света
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
Головченко: в I полугодии сложилось положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами
Селиверстов: все социальные обязательства по зарплатам и пенсиям будут выполнены безусловно
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 097 пациентов с COVID-19
Топ-новости
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении
Гайдукевич: никто не должен указывать Беларуси, как и что делать
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром
Политические события не должны затрагивать детей и школу - педагог
В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Минобразования: самое главное сегодня - взаимодействие родителей и учреждений образования
Более 80 организаций с белорусским капиталом осуществляют деятельность в Узбекистане
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга
Конференция педработников Минской области пройдет 28 августа в Борисове
На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки
Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана"
Подходы к обороту драгоценных металлов и камней будут унифицированы в ЕАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.