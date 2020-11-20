В Москве прощаются с Романом Виктюком

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Романом Виктюком, который умер 17 ноября на 85-м году жизни, проходит в его театре, сообщает ТАСС.

К началу церемонии, которая продлится четыре часа, на улице собралась группа людей. Поклонники таланта, коллеги, друзья несут в театр цветы. Траурное мероприятие проходит с соблюдением всех мер профилактики для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В фойе театра стоит портрет Романа Виктюка, рядом с ним разместили венки и много цветов. Гроб установлен на сцене. Места в зрительном зале можно занимать через одного, зал полон сотрудников театра, которые прощаются с мастером. Артисты труппы читают стихи.

Глава департамента культуры российской столицы Александр Кибовский сказал со сцены, что имя Романа Виктюка олицетворяло целое направление в театральном искусстве.

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин вышел на связь по телефону. Он назвал Романа Виктюка уникальным режиссером, который переосмыслял любой художественный материал с чувственной точки зрения. "Театральный мистификатор, творивший театр в каждом жесте, слове, в своих костюмах, в которых он выделялся из серой толпы. Я его очень любил, для меня это был очень дорогой человек. Его спектакли останутся в истории отечественной культуры", - сказал Александр Калягин.

Свои соболезнования в адрес театра направил худрук Театра Сатиры Александр Ширвиндт. Он отметил, что со смертью Романа Виктюка уходит целая театральная эпоха. "Рома - праздник театра, - сказал Александр Ширвиндт. - Когда он появлялся рядом, в театре, это всегда был подарок, причем подарок незаслуженно круглосуточный".

Свои телеграммы в адрес близких и коллег Романа Виктюка направили президент РФ Владимир Путин, коллектив Театра Оперетты, коллектив РАМТ, директор театра "Ленком" Марк Варшавер и другие.

27 октября стало известно, что Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Как сообщила 17 ноября пресс-атташе театра, причиной смерти стала тромбоэмболия. По словам пресс-атташе, сам Роман Виктюк говорил о том, что хотел бы быть похоронен во Львове, где покоятся его родители. Гроб с телом режиссера отправят во Львов на следующий день после прощания.-0-